ترشح وزير سابق في حكم بن علي للانتخابات الرئاسية في تونس

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أعلنت شركة المنذر الزنايدي أحد أبرز الوزراء التونسيين الراحل زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011، اليوم الاثنين قرره الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف العام الحالي.

وقال الزنايدي في فيديو نشره على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، إنه يعتقد أن الاختيار الديمقراطي هو "انتخابات الانقاذ" اذا ما توفرت على شروط النزاهة والديمقراطية.

وزنايدي - 73 عاما سياسي ورجل عمل وكان عدة وظائف في حقبة الرئيس الراحل بن علي، وكان في منصب الوزير بوزارات الصحة للسفر والسياحة.

وكان منتسبا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم قبل ثورة 2011 الذي أحتج بحكم بن علي.

وأضاف الزنايدي في كلمته "أتعهد وألتزم بأن لا أكرر سبب التي تساهم في تأزيم الأوضاع وعزوف التونسيين عن السياسة".

كما أن التعهد بالدفع ببرنامج يقوم على "الواقعية والتجديد والسيادة". يمكن أن يتم إدخالها إلى الإدارة وحاجتها الى إصلاحات كبيرة وقدرتها على تحسين أجهزة التونسيين.

وزادنايدي ثاني سياسي سياسي من نظام بن علي يعلن ترشحها للسباق الى جانب رئيس الحزب الدستوري المعارض المعارض عبير موسي القابعة في السجن منذ أكتوبر الماضي.

وقال الزنايدي في ابيات مختاره اختياري الحالي قيس سعيد "هل يريد رئيسا بلا وصلة وبلا أمل ولا يسمع أنات شعب ولهيب يريد الاختيار يريد فقط أن يقاومه ويرى المؤامرات في كل مكان".

وتابع "هل يريد رئيسا أن يستخدم الدولة ويعملها من أعداء دبلوماسيين عوض ان يوظفها في تخليص التونسيين الحقيقيين من توظيفهم للعمل والشراء".

ولم أعلن الرئيس سعيد الذي صعد إلى منصب في 2019، وتوقف عن ترشحه لولاية ثانية. ولكن لم يتم اكتشاف النطاق الواسع وان يحسم ترشحه في وقت لاحق.

وقد انضم في النهاية إلى كثير من الناس ولم يكن لديه خيار دخول مرشحين لهم ارتباطات بالخارج.