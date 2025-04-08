ترامب ينتظر اتصالا من الصين بشأن أزمة الرسوم الجمركية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين تسعى للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث "الصين أيضا تريد عقد اتفاق، لكنهم للأسف لا يعرفون كيف يبدأون... نحن ننتظر اتصالهم. سيحدث هذا".

وأعلنت الصين أمس اعتزامها فرض رسوم جديدة بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية اعتبارا من الخميس المقبل، ردا على قرار الرئيس ترامب فرض رسوم بنفس النسبة على السلع الصينية في الأسبوع الماضي.

وتعهدت الصين اليوم بإنها "ستناضل حتى النهاية"، وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50٪ على الواردات الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم إن فرض الولايات المتحدة "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين أمر "غير مبرر تماما ويعد ممارسة تقليدية للتنمر من جانب واحد."

وقال ترامب أمس الاثنين "إذا لم تتراجع الصين عن الزيادة بنسبة 34% فوق ممارساتها التجارية طويلة الأمد المسيئة، وذلك بحلول يوم 8 أبريل 2025، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، اعتبارا من 9 أبريل.. علاوة على ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبوها معنا".