مركز الثقافة السينمائية يشارك في يوم محفوظ في القلب احتفاءً بالأديب نجيب محفوظ

يشارك مركز الثقافة السينمائية في الاحتفال بكاتب الحارة المصرية، الأديب العالمي نجيب محفوظ، من خلال فعاليات ثقافية وفنية تُقام يوم الأربعاء 16 أبريل، ضمن المبادرة الوطنية "عزة الهوية المصرية"، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

ويُقيم المركز، التابع للمركز القومي للسينما، مجموعة أنشطة متنوعة تحت شعار "محفوظ في القلب"، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف إبراز دور نجيب محفوظ في تجسيد الهوية المصرية من خلال أدبه وسيناريوهاته.

وتبدأ فعاليات اليوم بندوة صباحية بعنوان "نجيب محفوظ كاتب الحارة المصرية"، تتناول تجسيد الحارة في أدب محفوظ وتحولها إلى أعمال سينمائية، بمشاركة وتفاعل الجمهور.

ويلي الندوة ورشة حكي تراثي بعنوان "كتابات نجيب محفوظ التراثية"، مخصصة لفئة الطلائع من سن 12 إلى 16 عامًا، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بإرثه الأدبي والثقافي.

أما في الفترة المسائية، فيُعرض الفيلم التسجيلي "نجيب محفوظ.. ضمير عصره" للمخرج هاشم النحاس، الذي يوثق حياة الأديب الراحل ويُعد من أبرز الأعمال التسجيلية التي تناولت سيرته.