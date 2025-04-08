وزيرة الخزانة البريطانية: النظام المصرفي قادر على مواجهة الرسوم الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في رسالة للأسر والشركات البريطانية " نحن ندعمكم " وذلك أثناء خطابها أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ريفز قالت إن " جميع القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية " تدعم استقرار قواعدنا النقدية غير القابلة للتفاوض" التي تستبعد الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي.

ومن المقرر أن تدخل المرحلة المقبلة لبرنامج الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ غدا الأربعاء، حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من أوروبا و 24 % على السلع القادمة من اليابان.

وقالت ريفز " قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم كان وسيظل له تداعيات ضخمة على الاقتصاد العالمي ".

وأضافت" هذه التداعيات ظهرت في رد الفعل الذي شهدناه في البورصات خلال الأيام الأخيرة، الذي راقبته السلطات المالية عن كثب".

وأوضحت " هذا الصباح تحدثت مع محافظ بنك إنجلترا، الذي أكد لي أن الأسواق تعمل بفعالية وأن نظامنا المصرفي مرن".