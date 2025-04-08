الرئيس الأوكراني: أسر صينين اثنين يقاتلان لصالح روسيا في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء أن الجيش الأوكراني أسر صينيين اثنين يقاتلان من الجيش الروسي في إقليم دونيتسك شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لديها معلومات تفيد بأن هناك عددا "كبيرا جدا" من الصينيين يقاتلون إلى جانب الروس في الحرب الممتدة لأكثر من ثلاث سنوات، مضيفا أنه طلب من وزير خارجيته " التواصل مع بكين بشكل فوري ومعرفة كيف سيكون رد فعل الصين على ذلك".

وقدمت الصين دعما دبلوماسيا قويا لروسيا منذ أن شنت غزوها الشامل على جارتها أوكرانيا، وهو ما تم انتقاده بشكل كبير في الغرب. كما قدمت الصين شريان حياة اقتصادي عبر التجارة في الطاقة والسلع الإستهلاكية.

ومع ذلك، فإنه ليس معروفا أن الصين تزود روسيا بالسلاح والخبرات العسكرية، بخلاف إيران وكوريا الشمالية، حيث قامت الأخيرة بإرسال الجنود، وفقا لمسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية .

يشار إلى أن روسيا سمحت بتجنيد الأجانب في صفوف جيشها، كما فعلت أوكرانيا. وأن العرض المالي الذي تقدمه موسكو يجعل الخدمة في روسيا جذابة.