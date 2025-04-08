عون يطلع وزير الدفاع اليوناني على الوضع في جنوب لبنان

أطلع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس ديندياس، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، على الوضع في جنوب لبنان وأبدى عزمه على تفعيل العلاقات بين البلدين.

كان عون قد استقبل ديندياس مع الوفد مرافق بالإضافة إلى جانب السفيرة اليونانية في لبنان ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأبلغ الرئيس اللبناني الوزير اليوناني أن "العلاقات اللبنانية- اليونانية متجذرة في التاريخ والتعاون بين البلدين قائم في أكثر من مجال"، مبديًا "عزمه على تفعيل هذه العلاقات وتطويرها لما فيه خير البلدين الصديقين اللذين تجمعهما قواسم مشتركة عدة".

وأطلع عون ديندياس "على الوضع في الجنوب والدور الذي يقوم به الجيش المنتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي أخيراً"، لافتاً إلى أن "استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية وعدم الانسحاب من التلال الخمسة وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن شأن ذلك تهديد الاستقرار في الجنوب".

وأعرب عون عن "تقديره للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني واليوناني"، منوهاً "بمساهمة اليونان في القوة البحرية العاملة في قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

ورحّب " بأي دعم تقدمه اليونان للقوات المسلحة اللبنانية لأنه يشكل دليلاً على حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى متقدم".

من جهته، أعرب ديندياس عن سعادته بلقاء الرئيس عون وتهنئته بتوليه مسؤوليته الرئاسية متمنياً له التوفيق قائلاً " إن انتخابكم أحدث ارتياحاً واسعاً لدى الشعب اللبناني وأصدقائه في دول العالم ومنها اليونان".

ونقل وزير الدفاع اليوناني إلى الرئيس عون "تحيات رئيس الوزراء اليوناني و استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة اللبنانية وفق حاجاتها والاستفادة من الخبرة اليونانية في مجالات عسكرية عدة، والتطور الذي حققته اليونان على صعيد البنى العسكرية".

ووجه ديندياس دعوة إلى الرئيس عون لزيارة اليونان.