روسيا تجري تدريبات عسكرية بحرية في القطب الشمالي

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ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلا عن الأسطول الروسي الشمالي أنه بدأ تدريبات في القطب الشمالي بمشاركة 20 سفينة وحوالي 1500 فرد.

وقال البيان الصحفي للأسطول الشمالي: "تدرب قيادة الجيش في هذه المناورات الأسطول الشمالي على السيطرة على القوات والوحدات من أجل حماية الاتصالات البحرية والدفاع عن الجيش الروسي والبنية التحتية المدنية في القطب الشمالي".

وأشار البيان إلى أن العملية، التي تجري بقيادة قائد الأسطول كونستنتين كابانتسوف، كانت مقررة وأضاف أنها ستستمر لأيام قليلة دون أن يحدد مدتها بدقة.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين القطب الشمالي بأنه منطقة مهمة استراتيجيا لروسيا ،وزعم مؤخرا أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يخطط لتحويل المنطقة إلى رأس جسر في صراع محتمل.

كما أشار إلى أنه سيتم نشر قوات تابعة لحلف الناتو من فنلندا والسويد في المنطقة.

وأضاف بوتين أن روسيا لن تسمح بإخراجها من القطب الشمالي.