طفلة فلسطينية تلقي قصيدة في حب مصر أمام الرئيسين السيسي وماكرون

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لمستشفى العريش للاطمئنان على الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج.

وخلال الجولة، ألقت طفلة فلسطينية قصيدة في حب مصر، قائلة: "بحبك يا مصر، بحبك ملاية ومنديل بقويه، مقالب من أختي وغتاتة من أخويا، ودعوه من أمي تنسيني همي وحكمة من أبويا».

وأضافت: ۚبحبك مراكب تعدي اللي راكب لبر الأمان.. يدوب جوه نيلك يعطش يجيلك يقولك كمان».

فيما تفاعل الرئيسان السيسي وماكرون مع الطفلة بالصفقة وتقبيل رأسها.



وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارة لمدينة العريش، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتي لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وشملت الزيارة تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة.