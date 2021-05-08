قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة «إيفر جيفن» لا تزال محجوزة في منطقة البحيرات، مشيرًا إلى أن الشكرة المالكة لها كانت قد أرسلت التماسًا للمحكمة للإفراج عن السفينة والبضاعة، إلا أنه تم رفضه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء أمس الجمعة، أن القناة لازال لديها متطلبات لدى الشركة المالكة للسفينة ولكنها لم تفي بها حتى الآن، موضحًا أن أول جلسة في قضية السفينة يوم 22 مايو.

وعلق على تصريح أحد رجال الأعمال على أن مصر تطالب بتعويض كبير في مسألة السفينة الجانحة، أن من يتحدث لابد أن يكون متخصصًا، مضيفًا أن المطالبات والتعويضات تخضع للحسابات.

وذكر أن مبلغ التعويض في حدود 600 مليون دولار، وذلك بعد تخفيض الهيئة لأكثر من ثلث ما كانت تطالب به، لافتًا إلى اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي اطمأن أولًا على حركة الملاحة في القناة.

وأوضح أن اجتماعه مع الرئيس تطرق للدروس المستفادة من حادثة السفينة الجانحة وخطوات تفاديها، ذاكرًا أن الهيئة كانت قد وضعت خطة استراتيجية لتعميق مجرى قناة السويس بحلول عام 2023.

وأشار إلى أنه سيتم تعديل الخطة لتتواكب مع التغيرات الحادثة، وسيتم عرضها خلال أيام على الرئيس، ليصدق عليها ليبدأ التنفيذ، قائلًا إنه سيتم إنشاء وحدتين إنقاذ ببوسعيد والسويس باستقدام قاطرتين بقوة شد 250 طن، و2 من الأوناش يرفعون حاويات بارتفاع 64 مترًا بوزن 50 طنًا، فضلًا عن شراء وحدة دعم إنقاذ.

ولفت إلى إنشاء وحدة تحقيقات دولية بهيئة قناة السويس، معلقًا أنه تم الاستعانة بخبراء من الخارج خلال الحادث، نظرًا لعدم وجود تلك الوحدة بالهيئة.

https://www.youtube.com/watch?v=pjTX-9q9_TE