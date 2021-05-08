المشرف على جهاز المدينة: انتهاء المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة 30 يونية القادم باستثمارات 21 مليار جنيه



2 مليار جنيه حصيلة تخصيص 100 فدان بالمدينة.. وتنفيذ المرحلة الثانية خلال عامين باستثمارات 13 مليار جنيه



تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لافتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة فى 30 يونية المقبل بإجمالى استثمارات 21 مليار جنيه لتطوير مساحة 2063 فدانا، تبعا لتصريحات المهندس محمد رجب المشرف على جهاز المدينة.

أضاف رجب لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان المرحلة الأولى من المدينة تضم مشروعات سكن مصر 44 عمارة بواقع 1056 وحدة سكنية باستثمارات 400 مليون جنيه، ومشروع جنة 224 عمارة تضم 5376 وحدة سكنية باستثمارات 2.5 مليار جنيه، بالاضافة إلى منطقة الفيلات والاسكان الاجتماعى المميز، والكورنيش ومحطة محولات كهربائية واللاند سكيب واجهة للمدينة.

وقال رجب ان الاستثمار القائمة حاليا بالمرحلة الأولى تبلغ 15 مليار جنيه والمستهدف الوصول بها إلى 21 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وذلك بخلاف استثمارات جامعة المنصورة الجديدة حيث جار حاليا انشاء ثمانية مبانى بتكلفة 4 مليارات جنيه، والمتوقع أن يصل اجمالى تكلفة الجامعة مع اتمام انشائها خلال عامين إلى 8 مليارات جنيه.

وتعد جامعة المنصورة الدولية أبرز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ويشارك فيها 6 شركات مقاولات أبرزها ريدكون والمقاولون العرب والشمس.

وتقام جامعة المنصورة الدولية على مساحة حوالى (127) فدانا، جنوب المرحلة الثانية وعلى بعد (240) مترا من المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم الجامعة كليات (المعاملات القانونية الدولية، الهندسة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، العلوم الطبية، الصيدلة، الأسنان)، بجانب مبان تشمل (مبنى الإدارة، مكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفى جامعيا، صالات رياضية، معارض خارجية مفتوحة).

وقال رجب إن جهاز المدينة عرض على النادى الأهلى قطعة ارض مساحة 19 فدانا مخصصة للنشاط الرياضى وذلك لانشاء فرع للنادى داخل المدينة.

تابع: بلغت مساحة الاراضى التى تم تخصيصها وبيعها داخل المدينة نحو 100 فدان بحصيلة 2 مليار جنيه بانشطة متنوعة. اشار رجب إلى ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدات تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 1500 فدان باستثمارات متوقعة 13 مليار جنيه على مدار عامين.

وقال رجب: جار التخطيط لإنشاء 500 فيلا بشكل مبدئى بتكلفة 2.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية للمدينة، المستهدف طرح اعمال المرافق المتعلقة بها خلال الفترة القادمة بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وتبلغ موازنة جهاز «المنصورة الجديدة» للعام المالى 2020 ــ 2021 نحو 5 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات رجب.

وتبلغ مساحة «المنصورة الجديدة» 7200 فدان تقام المرحلة الأولى للمدينة على مساحة 2063 فدان، باستثمارات قائمة تبلغ 15 مليار جنيه، والمستهدف 21 مليار جنيه، والمرحلة الثانية 1500 فدان والتى بدأ التعامل عليها مطلع العام الجارى.

وسيبلغ عدد الوحدات السكنية على مستوى المدينة 158 ألف وحدة، وتتضمن إسكانا سياحيا وفيلات وإسكانا اجتماعيا ومتوسطا شاملا كل الخدمات، بالإضافة إلى جامعة إقليمية ومدينة طبية ومناطق للصناعات التكنولوجية وتتضمن المدينة كورنيشا بعرض 56 مترا، تقع عليه مجموعات من الشواطئ العامة والخاصة.