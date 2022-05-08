«الخليج» الإماراتية: مبادرة تحالف دعم الشرعية باليمن فرصة إضافية لتعزيز مسار السلام

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن مبادرة إطلاق تحالف دعم الشرعية في اليمن 163 أسيرا حوثيا، تعد فرصة إضافية لتعزيز مسار السلام في هذا البلد.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "مبادرة لتعزيز الهدنة اليمنية" - أن إطلاق التحالف يعد مبادرة إنسانية لا شبهة فيها ترمي إلى لمّ شمل المفرج عنهم مع عائلاتهم بعد فراق دام سنوات، موضحة أنها فرصة إضافية لتعزيز مسار السلام في هذا البلد الذي أنهكه الصراع المرير، وقد يجهز على مستقبل أبنائه إذا لم يهتد المتعنّتون إلى الطريق الرشيد ويكونوا إيجابيين في وضع حد لهذه المأساة.

وذكرت أن مبادرة إطلاق الأسرى تنتظر جوابا عمليا من جماعة الحوثي يقضي بإطلاق ما لديها من أسرى ومعتقلين ومخفيين قسرياً على مبدأ الكل مقابل الكل، وفقاً لاتفاق تبادل الأسرى الموقّع بين الحكومة اليمنية والانقلابيين برعاية الأمم المتحدة.

وأضافت أنه إذا تحقق هذا الأمر، فإن الوجهة التالية ستكون واضحة باتجاه مفاوضات سلام تبحث الحل العادل والشامل للأزمة، حتى يتمكن اليمنيون جميعاً من طي حقبة الخلاف والصراع، وفتح صفحة جديدة للتعايش والتضامن تحت السقف الوطني.