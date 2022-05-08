إسرائيل تعلن اعتقال فلسطينيين اثنين يشتبه في تنفيذهما هجوم إلعاد

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلقاء القبض على الفلسطينيين الاثنين، اللذين يشتبه في تنفيذهما لهجوم إلعاد، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية سقوط 3 قتلى في هجوم بمدينة إلعاد في وسط إسرائيل.

وكانت الهيئة الإسرائيلية، قد أعلنت عن وقوع 6 إصابات، من بينهم 4 في حالة خطرة، في هجوم قرب تل أبيب، في حين طالبت بلدية إلعاد -بحسب المركز الفلسطيني للإعلام- المستوطنين، بالتزام المنازل بعد العملية.

وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، يوم السبت، وشارك في الاجتماع قائد الجيش أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وغيرهم من كبار قادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولي الوزارة.

وقال جانتس في بيان: «سنقبض على الإرهابيين ونضرب كل من تورط في هذا الحادث. نحن في خضم (فترة) متوترة تواجه موجة إرهابية وحشية. الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة يتعاونون.. وندرس خطواتنا».