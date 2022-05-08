الدنمارك تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجلت الدنمارك 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و169 ألفا و368 إصابة، والوفيات إلى 6283.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و216 ألفا و17 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.