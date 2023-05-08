المنظمة الألمانية لمكافحة الجوع تعتزم مواصلة عملها في أفغانستان رغم القيود

تعتزم المنظمة الألمانية لمكافحة الجوع "فيلت هونجر هيلفه" مواصلة عملها في أفغانستان، رغم القيود المفروضة من جانب حركة طالبان الحاكمة في كابول.



وقالت المنظمة اليوم الاثنين إن "فيلت هونجر هيلفه" كانت علقت مشاريعها في أفغانستان مؤقتا حتى منتصف فبراير الماضي، وذلك بعد حظر عمل النساء في ديسمبر من العام الماضي" مشيرة إلى أن محادثاتها مع السلطات الإسلامية أعقبها التأكيد على أن المساعدات ستصل إلى النساء والفتيات هناك .



كانت طالبان قررت في ديسمبر الماضي حظر عمل النساء الأفغانيات لدى المنظمات الإغاثية باستثناء بعض المجالات القليلة، وأعقب هذا القرار تعليق العديد من المنظمات الجزء الأكبر من مشاريعها في أفغانستان.



وتشعر المنظمة الألمانية بالقلق حيال اختفاء الدعم الدولي للمساعدات الإنسانية في أفغانستان. وقالت إنه لم يتم توفير سوى 5% فقط حتى الآن من أموال المساعدات اللازمة لعام 2023، وقال الأمين العام للمنظمة ماتياس موجه:" بات الجوع والفقر معرضان لخطر النسيان لأن حكومة الأمر الواقع تتمسك بحظر عمل النساء ولأن هناك الكثير من الأزمات الإنسانية الأخرى في العالم".



كانت الأمم المتحدة، التي تأثرت بقرار الحظر منذ أبريل الماضي، أعلنت مؤخرا اعتزامها مواصلة البقاء في أفغانستان بسبب معاناة السكان.