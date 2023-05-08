أوكرانيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم منذ بدء الحرب مع روسيا

أعلن عمدة عاصمة أوكرانيا كييف، فيتالي كليتشكو، أن كييف تعرضت الليلة الماضية لأكبر هجوم منذ بداية الحرب.

وقال على الهواء على قناة "كييف" التلفزيونية: "هذا هو أكبر هجوم على مدينتنا".

وفي الليل، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات قوية في مدن ومناطق مختلفة، بما في ذلك كييف.

جاء ذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: العاصمة كييف، وفينيتسا، وكيروفوغراد، وتشرنيغيف، وبولتافا، وأوديسا، ونيكولاييف، ودنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليه كييف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

في وقت لاحق، ذكرت سلطات العاصمة أن خزان وقود الديزل قد تضرر في منطقة سولومنسكي. كما ورد أن أنبوب غاز عالي الضغط ربما تضرر. وتم الإبلاغ عن انفجارات وحرائق في أوديسا.

وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).