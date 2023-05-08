وزير خارجية جنوب السودان: البرهان وحميدتي استجابا لطلب وقف إطلاق النار

قال دينق داو، وزير خارجية جنوب السودان، إن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، استجابا لطلب وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مكالمة عبر سكايب لبرنامج "هذا المساء" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، الأحد، أن رئيس دولة كينيا، وليام روتو، ورئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، قررا السفر مع بعض رؤساء الدول والحكومات إلى الخرطوم، لبدء مفاوضات مع أطراف الصراع والاشتراك في دعوة طرفي الصراع شخصيا لوقف القتال وإتاحة الأعمال الإنسانية وبناء الحوار.

وعبر عن أمله في وقف الأعمال العدائية والالتزام بالدعوات لوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار من داخل السودان، إذ تقوم القوى السياسية السودانية بوضع الحلول المقترحة لهذه الأزمة.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.