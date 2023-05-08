منتخب الشاطئية يكرر فوزه على السعودية وديًا

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، فوزا على نظيره السعودى للمرة الثانية فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم في ينبع ببنتيجة 5-2.

أحرز الأهداف كلا من حسان محمد وأحمد ايشا وإسماعيل بهجت ومصطفى صاصا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على السعودية فى مباراة الأمس بخماسية أيضا، كما فاز على الإمارات قبل السفر مباشرة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، واسلام شاكر مدير المهمات.