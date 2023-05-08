رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف غدا

أعلن المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أنها ستتوجه إلى كييف غدا الثلاثاء حيث ستلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي زيارة فون دير لاين الخامسة لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في فبراير 2022 في تاريخ رمزي بالنسبة لأوروبا.

ويحتفل الاتحاد الأوروبي في 9 مايو بالسلام الدائم بين أعضائه الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، بينما تحتفل روسيا بانتصارها على ألمانيا النازية بإقامة عرض عسكري سنوي.

وقال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنه في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا في عامها الثاني، من المقرر أن "تعيد رئيسة المفوضية التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للبلاد".

وتم منح أوكرانيا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهي تنتظر تقييما ستجريه المفوضية حول ما إذا كانت جهود الإصلاح في أوكرانيا كافية لبدء محادثات الانضمام الرسمية.

وقدمت بروكسل دعما عسكريا وماليا وإنسانيا لأوكرانيا بقيمة 67 مليار يورو (75 مليار دولار) حتى الآن، مع استمرار العمل على فرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

ويعتزم التكتل أيضا تقييد صادرات روسيا، وفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي، في محاولة لمواجهة الالتفاف على العقوبات الحالية على روسيا من خلال تصدير البضائع عبر دول أخرى لا تفرض تدابير تجارية عقابية على موسكو.