الكرادلة يفشلون في انتخاب بابا الفاتيكان الجديد بالجولة الثانية

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تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان للمرة الثانية، صباح اليوم الخميس، في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد.

ونشر موقع «أخبار الفاتيكان» عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس» صورة للدخان الأسود وهو يتصاعد، قائلًا إن الكرادلة الـ133 لم يختاروا بعد البابا الجديد.

Black smoke billows from the chimney above the Sistine Chapel, meaning the 133 Cardinal electors have not yet chosen a new Pope. pic.twitter.com/2LGey5Q0qD — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

وأخفق أول تصويت بالمجمع المغلق في التوصل لفائز، مما أدى لانبعاث دخان أسود من مدخنة الكنيسة.

وكان بعض الكرادلة من بين 133 كاردينالا قالوا إنهم يتوقعون ألا تستغرق عملية التصويت لاختيار خليفة للبابا فرنسيس وقتا طويلا.

ولكن من المرجح أن يستغرق حصول شخص على أغلبية تقدر بالثلثين أو 89 صوتا لكي يصبح البابا رقم 267 بضع جولات من التصويت.

ويشار إلى أنه خلال معظم القرن الماضي، احتاج المجمع المغلق ما بين ثلاثة و14 جولة تصويت لانتخاب بابا جديد للفاتيكان.



