الكرادلة يفشلون في انتخاب بابا الفاتيكان الجديد بالجولة الثانية

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان للمرة الثانية، صباح اليوم الخميس، في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد.

ونشر موقع «أخبار الفاتيكان» عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس» صورة للدخان الأسود وهو يتصاعد، قائلًا إن الكرادلة الـ133 لم يختاروا بعد البابا الجديد.

Black smoke billows from the chimney above the Sistine Chapel, meaning the 133 Cardinal electors have not yet chosen a new Pope. pic.twitter.com/2LGey5Q0qD