القومي للترجمة وكلية اللغات بجامعة مصر للعلوم يوقعان اتفاق تعاون لتعزيز التبادل الثقافي بين الجانبين

في إطار حرص وزارة الثقافة على التعاون والتبادل الثقافي المُثمر، وبحضور وكلاء كلية اللغات ورؤساء الأقسام العلمية وممثلين لأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من قيادات المركز القومي للترجمة، وقعت الأستاذة الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة ظهر اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع الأستاذ الدكتور حسين إبراهيم عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة نهاد المحبوب.

يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين، كما يستهدف نشر المعرفة بكافة أشكالها وإتاحة مصادرها، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية عبر عدد من المحاور أهمها، التعاون على مشروعات الترجمة من العربية وإليها، وتدريب طلابها المتميزين من خلال الدورات التدريبية والبرامج التي يعقدها المركز القومي للترجمة وذلك لدعم الطلاب وتعزيز مهاراتهم في مجال الترجمة، وأيضًا الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس فى الكلية والخبراء في مجال الترجمة من أقسام اللغات؛ وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال الترجمة، وتبادل المطبوعات وإثراء مكتبة الكلية بإصدارات المركز.