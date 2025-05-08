النمسا تدعو ألمانيا إلى احترام قانون الاتحاد الأوروبي وسط تشديد عمليات التفتيش على الحدود

دعت النمسا، اليوم الخميس، ألمانيا إلى احترام قانون الحدود في الاتحاد الأوروبي، في ظل قيام الشرطة الألمانية بتشديد عمليات التفتيش على الحدود.

وأعربت الدول المجاورة لألمانيا، عن قلقها إزاء خطط المستشار فريدريش ميرتس لزيادة عمليات التفتيش على حدود البلاد وإبعاد طالبي اللجوء، وهي سياسة اعتبرها منتقدون أنها تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأعربت فيينا، عن دعمها لتشديد إجراءات الهجرة، إلا أنها حذرت الإدارة الجديدة، التي تولت مهامها أمس الأربعاء في برلين، من انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس: "ترحب النمسا عموما بجهود ألمانيا في مكافحة مافيا التهريب والهجرة غير الشرعية، ونعتقد أن السلطات الألمانية ستلتزم بالنظام القانوني الأوروبي في جميع التدابير التي تتخذها".