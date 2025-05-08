هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ

دخل وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنته موسكو حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس مباشرة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) صباح اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يستمر هذا التوقف لمدة 72 ساعة حتى منتصف ليل السبت/الأحد (الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار ليتزامن مع احتفالات روسيا السنوية بيوم النصر في 9 مايو، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقام بهذه المناسبة عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو كل عام.

لكن أوكرانيا قللت من أهمية الخطوة ووصفتها بأنها رمزية، وتواصل المطالبة، إلى جانب الولايات المتحدة، بوقف إطلاق نار لا يقل عن 30 يوما.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المصور الليلي يوم الأربعاء: "لا نزال نتمسك بمقترحنا لوقف الضربات، ووقف إطلاق نار لا يقل عن 30 يوما".

وأضاف: "نحن لا نسحب هذا المقترح، لأنه يمثل فرصة حقيقية للدبلوماسية".

وتابع: "لكن العالم يرى أن روسيا لا تقدم أي رد... لا شيء سوى المزيد من الضربات".

وعلى غير المعتاد من الليالي السابقة، لم تسجل أي صافرات إنذار في أوكرانيا تحذر من طائرات مسيرة أو صواريخ روسية قادمة.

في المقابل، لم تصدر موسكو معلومات فورية بشأن ما إذا كانت قد تعرضت لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة أوكرانية.

ومن المقرر أن تنظم روسيا عرضها العسكري السنوي ليوم النصر يوم الجمعة، إحياء لهزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية في عام 1945. ومن المتوقع أن يحضر العرض عدد من القادة الأجانب، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج.