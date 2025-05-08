نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 17 ألف مواطن من الضفة منذ 7 أكتوبر 2023

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 45 مواطنا على الأقل من الضفة، من بينهم أطفال وأسرى سابقون.

ونوه في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في محافظتي الخليل، وسلفيت، رافقها اعتداءات وضرب مبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل المواطنين، وكانت أبرز عمليات الاعتداء بحق عائلة الشهيد عبد الفتاح حريبات.

وذكر أن الاحتلال يواصل اجتياح مدينتي جنين وطولكرم منذ أشهر، واللتين تشهدان إلى جانب حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية ارتقى فيها العشرات من الشهداء، وعمليات نزوح قسرية طالت الآلاف، وتدمير للبنى التحتية، وهدم للمنازل.

يذكر أنّ عمليات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، الذي يشنّه الاحتلال على أبناء شعب فلسطين منذ بدء حرب الإبادة، والتي اعتقل الاحتلال خلالها نحو 17 ألف مواطن من الضفة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.