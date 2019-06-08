إصابة 12 بينهم روسية و3 سوريات في حادثي انقلاب وتصادم بمطروح

قال الدكتور محسن طه، وكيل وزارة صحة مطروح، إن المستشفى العام والضبعة المركزي، استقبلتا عدد 12 مصابا، بينهم 3 سيدات من دولتي روسيا الاتحادية وسوريا، في حادثتي انقلاب وتصادم، على طريقي سيوة والمحور الدولي.

وأكد وكيل وزارة صحة مطروح، أن مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل مواطنة روسيا تدعى "اليزيد فيتا جروفيتا "، تبلغ من العمر 30 عاما، و3 مصابين رجال في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 على طريق سيوة.

كما استقبلت مستشفى الضبعة المركزي 8 حالات مصابين، بينهم 3 سيدات سوريات وطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 24 على المحور الدولي بالضبعة.

وأوضح أن جميع الإصابات جاءت ما بين ردرد وكدمات وكسور وجروح قطعية، وجميع حالات المصابين مستقرة، وتم تحرير محاضر بتفاصيل حالتهم الصحية، للعرض على النيابة العامة.