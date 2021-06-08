سفيرة واشنطن الجديدة لدى نواكشوط: متفائلة بمستقبل العلاقات الموريتانية الأمريكية

قالت السفيرة الأمريكية الجديدة في موريتانيا، سينيثيا كيرشت إنها متفائلة بمستقبل العلاقات الموريتانية الأمريكية.

وأضافت السفيرة التي كانت تتحدث في فيديو بثته السفارة عبر صفحتها الفيسبوك، باللغة العربية اليوم في نواكشوط إنها «متفائلة» بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا وتتطلع إلى العمل مع الحكومة الموريتانية، والمجتمع المدني الموريتاني ومجتمع الأعمال والشركاء المحليين والدوليين لجعل العلاقات بين البلدين أقوى، وفق تعبيرها.

وقدمت كيرشت، الأسبوع الماضي، نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومن المتوقع أن تقدم أوراق اعتمادها للرئيس محمد ولد الغزواني في وقت لاحق لتكتمل إجراءات اعتمادها.

وشغلت كيرشت عدة مناصب سابقا من بينها نائبة مساعد وزيرالخارجية للشؤون الكندية وهايتي ومنطقة البحر الكاريبي وتولت مناصب في مكتب مكافحة الإرهاب في واشنطن ومركز العمليات ومكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.