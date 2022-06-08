واشنطن: إزالة إيران كاميرات وكالة الطاقة الذرية أمر مؤسف

قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إن إزالة إيران كاميرتي مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون شيئاً مؤسفاً وسيؤدي إلى نتائج عكسية.

جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإصدار قرار ينتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بيان أمريكي أمام اجتماع مجلس المحافظين قبل التصويت على مسودة القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة: "إذا كانت التقارير، التي تفيد بأن إيران تخطط لتقليص الشفافية رداً على هذا القرار دقيقة، فسيكون ذلكك أمراً مؤسفاً للغاية ويؤدي إلى نتائج عكسية على خلاف النتائج الدبلوماسية التي نسعى إليها، نحن لا نسعى للتصعيد مع ايران".