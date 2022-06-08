بلاغ بتفخيخ مطار يريفان تزامنا مع وصول وزير خارجية روسيا لأرمينيا

أفادت وزارة الطوارئ الأرمنية، بأنها تلقت بلاغا بتفخيخ مطار يريفان الدولي، الذي وصل إليه اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى العاصمة الأرمنية يريفان، في زيارة رسمية اليوم الأربعاء، قادما من أنقرة حيث أجرى محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.

ومن المقرر أن يجري الوزير الروسي محادثات مع نظيره الأرمني، أرارات ميروزيان، واجتماعات مع رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، والرئيس الأرمني، فاهاغان خاتشاتوريان.

كما يشارك لافروف، يوم الجمعة المقبل، الموافق 10 يونيو، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.