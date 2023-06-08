روسيا تصر على التحقيق في انفجارات نورد ستريم بعد الحديث عن صلة أوكرانية

تصر روسيا، على إجراء تحقيق في تفجيرات خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، بعدما أفادت تقارير وسائل إعلام باحتمالية وجود صلة أوكرانية بالحادث.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس يجب أن يكون هناك "تحقيق شفاف ودولي وعاجل فيما يجري الآن".

ولطالما اشتكت روسيا من عدم إشراكها مع المطالبة بتحقيق في التفجيرات بخطي أنابيبها الممتدة إلى ألمانيا، ورفضت موسكو دائما اتهامات الغرب بأنها هي من فجرت بنفسها أنابيب الغاز.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية كانت على علم بخطة للجيش الأوكراني، من جهاز استخبارات أوروبي، قبل ثلاثة أشهر من وقوع التفجيرات في سبتمبر عام 2022.

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء: "لا نعرف مدى تطابق مثل هذه المنشورات مع الواقع"، لكنه قال إن من الواضح أنها "لعبة قذرة" يتطلب الأمر الكشف عنها بالتفصيل.

وتم رصد أربعة تسريبات بخطي الأنابيب، بعد انفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية ببحر البلطيق.

وسبق أن نفى الرئيس الأكراني فولوديمير زيلينسكي أي تورط لحكومته في الأعمال التخريبية. وقال في مقابلة مع مطبوعات تصدرها مجموعة أكسيل سبرينجر جروب الألمانية: "لم يحدث مثل هذا النوع من جانب أوكرانيا. لا أتصرف أبدا بمثل هذا الطريقة". وطالب بتقديم أدلة على مثل هذه المزاعم.