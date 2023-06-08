بيراميدز: لا نية لرحيل باتشيكو ونتفاوض لشراء مصطفى فتحي بشكل نهائي

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، موقف النادي من التجديد لبعض اللاعبين ومصير البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «باتشيكو مستمر مع بيراميدز في الفترة المقبلة ولا نية للحديث عن رحيله».

وأضاف: «بيراميدز يتطلع لشراء عقد مصطفى فتحي من التعاون السعودي بشكل نهائي، وهناك مفاوضات حاليًا مع التعاون، خصوصا أن مصطفى من اللاعبين المهمين وقدم إضافة كبيرة».

وتابع: «ملف تجديد عقد الحارس شريف إكرامي لم يحسم، لكنه يبقى من اللاعبين المهمين لنادي بيراميدز والنادي سيعلن موقفه في الوقت المناسب».

في سياق متصل، رفض هاني سعيد التعليق على انضمام يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك لنادي بيراميدز، حيث قال: «معاقبة يوسف أسامة في الزمالك أمر يخص ناديه ولا يخصنا، فاللاعب ما زال مرتبطا بعقد مع القلعة البيضاء».

وأردف: «حتى الآن لا جديد في موقف أحمد فتحي لاعب بيراميدز.. اللاعب ما زال يقدم أقصى ما لديه عندما يشارك في المباريات، وسيحسم موقفه بشكل كبير خلال الأيام المقبلة».

وكشف: «من أولويات الفريق التعاقد مع مهاجم جديد، لكن حتى الآن المفاوضات مع اللاعب لم تقترب من الحسم، بيراميدز يحتاج ما لايقل عن 4 أو 5 صفقات جديدة».

ولفت إلى أن النتائج المميزة لفريق بيراميدز مؤخرًا تحسب للاعبين ورفضهم فكرة الاستسلام بعد خسارة كأس مصر والسوبر والخروج من الكونفيدرالية، متمنيًا نجاح الفريق في حسم المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

ويرى هاني سعيد أن بيراميدز بالفريق الموجود والتدعيمات المقترحة من الممكن أن ينافس على لقب دوري الأبطال.

وأتم: «استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر أمر يثير علامات الاستفهام، خصوصا أنه يقدم مستويات مميزة ويعد من أفضل الحراس في مصر، لكن في النهاية الأمر يرجع للجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.. وأتمنى يكون هناك توضيحًا حول أسباب استبعاد الحارس».