افتتاح عرض التوهة للفرقة القومية المسرحية بالقليوبية

شهد قصر ثقافة الطفل ببنها، مساء أمس الأربعاء، أولى ليالي العرض المسرحي "التوهة" للفرقة القومية المسرحية بالقليوبية، والذي يستمر حتى 16 يونيو الحالي، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول الصراع بين قوى الخير والشر والحب من خلال استدعاء قصة من تراثنا الشعبي "حسن ونعيمة" ومصير الشخصيتين خلال مراحل صراعهم مع المجتمع وذويهم، حيث تستعرض "التوهة" قصة حب حسن ونعيمة ومعانتهم مع المحيطين بهم من طمع العمدة في الزواج من نعيمة وطمع الأب في الأرض ثم هروب نعيمة لتحتمي بحسن وغدر صديقتها للإيقاع بها وطرد حسن من القرية.

"التوهة" من تأليف أشرف عتريس، موسيقى أحمد يسري، مخرج منفذ عوني المصري، كريم الحبشي والسيد مرسي، ديكور ناجح إبراهيم، بطولة ابتسام رفعت وخالد معروف والسيد مرسي وسعاد السعيد، ومحمد عطية، رقية المصري، ألاء حسام ، إيمان سعيد، والطفلة جودي طارق، والطفلة يارا، وعبدالله محمد، ومحمد أشرف، محمود صيام صيام، وعبد الغني محمد عاطف، ومحمد تايجر، ومن إخراج محمد بحيري.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم بإشراف فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ضمن العروض المسرحية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.