فيسبوك تتيح لمستخدميها الألمان المزيد من الشفافية بشأن استخدام بياناتهم

توصل المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في ألمانيا إلى اتفاق مع شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك يلزم الشركة الأمريكية بمنح مستخدمي منصة فيسبوك الألمان نظرة عامة أفضل لكيفية ربط بياناتهم بالخدمات المختلفة للمنصة.

يذكر أن ميتا تمتلك ايضا تطبيقات إنستجرام ومسنجر وواتسآب.

وقال مكتب مكافحة الاحتكار الألماني إن النظرة العامة الجديدة للحساب تتيح "السماح لعملاء ميتا بأن يقرروا لأول مرة وبطريقة حرة وبناء على معلومات جديدة ما إذا كانوا يريدون استخدام خدمات ميتا بطريقة منفصلة أو مرتبطة ببعضها البعض".

في الوقت نفسه، انتقد المسؤولون الألمان ظهور زر "أعجنبي" وتسجيل الدخول لموقع فيسبوك على مواقع ميتا الأخرى، وقالوا إن المطلوب قدر أكبر من الوضوح بشأن طريقة استخدام بيانات المشتركين، لأن استخدامها بطريقة دقيقة ومحايدة بأقصى صورة ممكنة يعتبر نقطة محورية ومدى سهولة رفض المستخدمين السماح باستخدام بياناتهم.

كما ينطبق الاتفاق على السؤال المتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار معالجة البيانات عبر الحسابات المختلفة بدون علم المستخدم في حالات محددة مثل الدواعي الأمنية تصرفا قانونيا أم لا.

من ناحيتها، قالت ميتا إنها ستواصل التعاون مع السلطة الألمانية وإنها "ممتنة لأن مكتب مكافحة الاحتكار يعلمنا لكي يتيح قدرا أكبر من الشفافية وحرية الاختيار في عملنا".