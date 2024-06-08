مصطفى محمد على رادار عملاقي فرنسا

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي وستراسبورج الفرنسي السابق أن هناك ناديين فرنسيين يتابعان مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى مصطفى محمد لم يعجبني في مباراة بوركينا فاسو، أتابع الدوري الفرنسي، لأنني لعبت فيه 5 مواسم متتالية، وهذا اللاعب لديه نضوج بشكل كبير".

أضاف: "ما أعرفه عن مصطفى محمد أن لديه عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الفرنسي، مارسيليا ولانس، هذا ما سمعت عنه، أما محمد عبد المنعم فهناك اهتمام من نادي موناكو".

تابع: "نادي موناكو سيفيد محمد عبد المنعم، لأنه فريق كبير، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وهو لاعب صغير في السن".

أشار:" النادي الأهلي لا يقف في طريق أحد ويعرف مصلحة اللاعب، وإذا كان هناك عرضًا مناسبًا لمحمد عبد المنعم سيوافق عليه بالتأكيد".

أتم أحمد أبو مسلم:" محمد عبد المنعم لاعب جيد وسيكون مناسبًا للدوري الفرنسي، ولكن عليه تغيير أسلوب لعبه، فالفرق في الدوري الفرنسي سريعة وقوية بدنيًا".