لبنان: استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبانية أن "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى شهيدين و20 جريحا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الوفيات في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس الماضي بلغت 3613 قتيلا و 11072 جريحا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف البنية التحتية التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت.

يُذكر أن الغارات الإسرائيلية مستمرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يومي 2 و3 يونيو الحالي، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. ويعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإجلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني".