تقارير: ترامب سيحث نتنياهو على عدم شن هجوم مضاد على إيران

في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على إسرائيل، من المقرر أن يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الامتناع عن توجيه ضربات انتقامية ضد طهران، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وأعلن ترامب عن مكالمة هاتفية بهذا الشأن مع نتنياهو، حسبما كتب مراسل لموقع أكسيوس الإخباري على منصة إكس.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن ترامب يضغط على إسرائيل لعدم الرد على الهجمات، ونقل عن ترامب قوله لمراسل الهيئة: "إسرائيل ردت بما فيه الكفاية".

ومن المرجح أن ترامب لا يزال يأمل في إبرام اتفاق إطاري مع طهران لإنهاء الحرب.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن ترامب قوله :"ما أقترحه على إيران: لقد أطلقتم صواريخكم، هذا يكفي، عودوا إلى الطاولة وأبرموا اتفاقا".

ومع ذلك، لم يصدر أي بيان علني من البيت الأبيض حتى الآن.

وقالت فوكس نيوز إن ترامب أشار إلى أن المفاوضات مع إيران تتجه نحو اتفاق محتمل.

ونقل عن تري ينجست من شبكة فوكس نيوز قوله:"أشار الرئيس ترامب في محادثتنا إلى أن المفاوضات مع إيران تتقدم نحو اتفاق محتمل في وقت مبكر من يوم الإثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع المقبل".

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أطلقت إيران عدة رشقات من الصواريخ على إسرائيل، ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم اعتراض جميع الصواريخ في الموجات الأولى، بينما تم رصد هجمات صاروخية أخرى، وكانت الدفاعات الجوية تعمل.