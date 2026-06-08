وسائل إعلام رسمية إيرانية: إيران أطلقت رشقتين صاروخيتين على إسرائيل

أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل مساء اليوم الأحد ردا على الهجمات الإسرائيلية على ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت رشقتين صاروخيتين على إسرائيل، واستهدفت الموجة الثانية وسط البلاد.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد. وأرسلت قيادة الجبهة الداخلية تنبيها احترازيا مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المتأثرة.

وأفادت القناة الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي، بأن صفارات الإنذار دوت في شمال البلاد. وتردد أنه تم رصد أربعة صواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت الصواريخ بنجاح. وذكرت القناة الـ12 أن حطام الصواريخ ضربت شمال إسرائيل، بما في ذلك بالقرب من مدينة طبريا. ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة الدفاع المدني إن الفصول الدراسية في جميع المدارس في جميع أنحاء إسرائيل ألغيت غدا الاثنين.

وأكدت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية الهجمات الصاروخية. وفي بيان أذاعته الإذاعة الرسمية، بررت القوات المسلحة الهجوم بالإشارة إلى "الانتهاكات المتكررة" لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي.