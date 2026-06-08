استنفار في مناطق الجنوب السوري إثر القصف الإيراني لإسرائيل

تشهد مناطق جنوب سوريا حالة من الاستنفار جراء تصدي إسرائيل للصواريخ الإيرانية وتوقف الحركة الجوية في مطار دمشق الدولي.

وقال مصدر في محافظة درعا إن "مناطق ريف درعا الأوسط والغربي شهدت انفجارات عديدة جراء تصدي إسرائيل للصواريخ والمسيرات الإيرانية".

وأكد المصدر لوكالة الانباء الألمانية (د ب أ) أن " العديد من الصواريخ الإيرانية أسقطت في مناطق مفتوحة في ريف درعا الأوسط دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وقال سكان في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق لـ (د ب أ) " إنه سمع دوي انفجارات عنيفة وشوهدت صواريخ إسرائيلية تتصدى للمسيرات والصواريخ الإيرانية وأن حالة من الرعب تعيشها المنطقة خوفاً من سقوط حطام تلك الصواريخ فوق المدن والقرى".

وأكد السكان أن "الجيش الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته في منطقة وادي اليرموك وأن هناك خوف من استهداف القرى والمزارع التي يتواجد بها فلاحين وسط حالة من الاستنفار للجيش الإسرائيلي على طول الشريط مع الجولان السوري المحتل، وأنها دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية".

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء يوم الأحد وحتى الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين، مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق.