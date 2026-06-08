موجات تسونامي بارتفاع 3 أقدام تصل إلى بعض سواحل الفلبين

قال مسؤولون فلبينيون إن زلزالاً بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر مركزه في البحر هزّ جزءاً من جنوب الفلبين في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، ما تسبّب في أضرار بمدينة ساحلية رئيسية وانقطاع التيار الكهربائي وحدوث موجات تسونامي بارتفاع متر واحد على طول السواحل القريبة.



وطلب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور من السكان التوجه فوراً إلى مناطق مرتفعة في المناطق الفلبينية المعرضة لخطر حدوث أمواج تسونامي، كما أصدرت السلطات الإندونيسية والماليزية تحذيرات للمناطق الساحلية القريبة منها، وفقاً لصحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا، ولم يتضح ما إذا كان هناك أشخاص محاصرين أو مصابين جراء انهيار مبنى صغير واحد على الأقل في مدينة جنرال سانتوس، وهي مدينة لتعليب التونة يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة وتعد أيضاً مركزاً تجارياً في الجنوب.



ووفقاً للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، فإن الزلزال الأقوى الذي يضرب الفلبين هذا العام كان مركزه في البحر على بُعد حوالي 13 كيلومتراً جنوب غرب مدينة جنرال سانتوس، ونجم عن حركة في خندق كوتاباتو على عُمق 10 كيلومترات، وقال مدير المعهد تيريسيتو باكونكول إن الزلزال ضرب المنطقة في تمام الساعة 7:37 صباحاً.