العراق يعلن إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي مساء اليوم الأحد عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة بشكل مؤقت واحترازي.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني العراقية أن هذا الاجراء يأتي إستناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء التطورات والتوترات الإقليمية الراهنة حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني.

وأوضح "سيخضع هذا القرار للمراجعة وإعادة التقييم بصورة مستمرة وفقاً لما يستجد من معطيات على أن يتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات أو تحديثات تصدر بهذا الشأن" .