تراجع نمو قطاع التشييد في أيرلندا إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط قطاع التشييد في أيرلندا خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر.

وذكرت مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر "أولستر بنك" لمديري مشتريات قطاع التشييد تراجع خلال يونيو الماضي إلى 53.1 نقطة مقابل 54.9 نقطة خلال مايو الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

وقال "سيمون باري" كبير خبراء اقتصاد جمهورية أيرلندا في "أولستر بنك" إن "الطلب على عمال التشييد يواصل قوته مدعوما بالأعمال الجديدة التي واصلت ارتفاعها بقوة خلال يونيو، مع النشاط القوي لقطاع المشروعات السكنية وتوفر مشروعات جديدة كمصدر لدعم الطلبيات الجديدة".

وأضاف "في حين تراجعت ثقة قطاع التشييد بنسبة طفيفة خلال الشهر الماضي، فإن حوالي 40% ممن شملهم المسح يتوقعون مستويات أعلى لناتج القطاع خلال الأثني عشرة شهرا القادمة، في توقع تحسن الأحوال الاقتصادية مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على أعمال التشييد".

وفي الوقت نفسه، سجل نشاط قطاع الاسكان وهو أحد القطاعات الفرعية الثلاثة لقطاع التشييد، أسرع وتيرة نمو للنشاط بين القطاعات الثلاثة خلال الشهر الماضي للشهر السادس على التوالي.

وقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع قطاع الاسكان إلى 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 58.3 نقطة خلال الشهر السابق.

في المقابل، تراجعت وتيرة نمو نشاط مشروعات التشييد التجارية، حيث انخفض مؤشر القطاع إلى 52.8 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 71 شهرا مقابل 53.1 نقطة خلال مايو الماضي.

واستمر تراجع نشاط قطاع المشروعات الهندسية المدنية للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة هي الأسرع منذ نوفمبر الماضي، حيث سجل 42.3 نقطة خلال يونيو الماضي مقابل 46.3 نقطة خلال مايو الماضي.