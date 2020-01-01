نصرالله يعلن أن سياسة أمريكا تجاه لبنان ستقوي جماعة حزب الله

أعلن الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصرالله، أن سياسة أمريكا تجاه لبنان ستقوي جماعة "حزب الله"، وانتقد سلوك السفيرة الأمريكية في لبنان متهماً أمريكا بدعم الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، على شاشة قناة "المنار" التابعة لحزب الله "إن السياسة التي تتبعها أمريكا تجاه لبنان الآن هي سياسة الخناق والحصار والعقوبات وهي لن تضعف حزب الله بل تقويه وتضعف حلفاء أمريكا"، مضيفاً "أن حزب الله لن يستسلم والمقاومة لن تستسلم".

وانتقد نصرالله سلوك السفيرة الأمركية وتدخلها بالتعيينات المالية، وتهديدها الكثير من المسؤولين اللبنانيين ومطالبتها" بالاتيان بفلان نائب حاكم مصرف لبنان أو رئيس لجنة الرقابة على المصارف".

كما انتقد ما نقل عنها قولها "إن حكومة حسان دياب انتهت" سائلاً"، ما علاقتك أنت؟ الشعب هو من يقرر ما إذا كانت الحكومة تبقى أو تستقيل وليس السفيرة الأمريكية".

وتمنى نصرالله على السفيرة الأمريكية أن "لا تنظر علينا بالحرية والسيادة وحقوق الانسان لأنه لا يحق لك بهذا الأمر"، سائلاً "هل لك علاقة بحقوق الانسان أنت ودولتك ورئيسك ترامب يعترف أن دولتك أوجدت داعش؟". انتم تدعمون الارهاب الاسرائيلي والارهابي التكفيري لذلك احترمي نفسك وتوقفي عند هذه الحدود"،وفقا لقوله.

وثمن نصرالله قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، بحق السفيرة الأمريكية، معتبراً أنه يعبرّ عن "قضاة وطنيين وشرفاء وشجعان".

يذكر أن القاضي مازح كان قد قدم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى في نهاية يونيو الماضي بعد إبلاغه بقرار إحالته إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية قرار أصدره بمنع وسائل الإعلام من مقابلة السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

وتحدث نصرالله عن أهمية " شراء المشتقات النفطية من إيران بالليرة اللبنانية وما يمكن أن يوفره على المصرف المركزي".

وأشار إلى أن "العراق فرصة عظيمة جدا للبنان والعلاقة بين البلدين ممتازة جدا"، لافتا إلى أن الخيار الصيني "باب يخرج لبنان من الحصار الأمريكي".