البترول: جار توصيل الغاز الطبيعي لـ 420 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إنه جار العمل على توصيل الغاز الطبيعي بـ 420 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة"، منها 118 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعي لها، و183 قرية جار تنفيذ الشبكات الأرضية داخل القرى و119 قرية جار تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها.

وأضاف الملا - في تصريح اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعي خلال عام 2021 /2022 لـ 2ر1 مليون وحدة سكنية، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 5ر13 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 ما يحقق وفرا في عدد أسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنويا وما يقابل هذا العدد من دعم، لافتا إلى أنه من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام المالي 2018/ 2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول في تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وأوضح أن عام 2021 /2022 شهد توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعي في عام 1980، كما تم خلال العام توصيل الغاز لحوالي 3240 مخبزا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة.

وكشف أنه تم تركيب حوالي 3ر1 مليون عداد مسبق الدفع منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتى نهاية يونيو الماضي، وفي إطار التيسير على المواطنين تم التعاقد مع شركات الشحن الإلكتروني مثل (فوري دهب - ضامن - بي بلس)، وذلك لتسهيل أعمال إعادة الشحن على العملاء.