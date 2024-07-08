نفوق 700 رأس غنم في غارة إسرائيلية على جبل طوره جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم، 3 غارات على جبل طورة في منطقة جزين ما أدى إلى تدمير زريبة للماعز ومنزل الراعي.

وأضاف مراسل الوكالة في جزين، أنه «عُثر على الراعي الذي يعمل في مزرعة آل عمار في جبل طوره، وهو سوري الجنسية بحالة جيدة، وقد أدت الغارات إلى نفوق أكثر من 700 رأس ماعز».

وفي مرجعيون، تعرضت بلدة «برج الملوك» لقصف مدفعي ثقيل بعد منتصف ليل أمس؛ ما تسبب فى تحطم زجاج العديد من المحال والمنازل في البلدة وأضرار مادية بالممتلكات.

ويشهد جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة تصعيدا داميا، لتكرر الأمم المتحدة تعبيرها عن «القلق العميق» إزاء زيادة كثافة تبادل إطلاق النار عبر «الخط الأزرق» الخميس، محذرة من خطر اندلاع حرب واسعة النطاق.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، فيما تتنامى المخاوف من تفاقم التوترات والتهديدات المتبادلة لتصبح «حربا» بين الطرفين.

المتحدث باسم الأمم المتحدة قال في بيان الجمعة، إن التصعيد يمكن، ويجب، تجنبه، مشددا على أن «خطر إساءة التقدير المؤدي إلى اندلاع مفاجئ وواسع للحرب، هو خطر حقيقي».