إزالة 27 حالة تعد بالموجة الـ23 لحملات الإزالة ببني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 8 حالات تعد على 12 قيراطا، ليصل إجمالي ما تم إزالته (على مدار يومي السبت والأحد الماضيين) إلى 27 حالة تعد منها (7 حالات تعد بالبناء المخالف على 492 متر أملاك دولة و20 حالة على مساحة 21 قيراط أرض زراعية، وذلك في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.