دخل نادي ريال مدريد الإسباني في الساعات الماضية على خطى المفاوضات مع البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لينافس برشلونة على الصفقة.

شهدت مفاوضات انتقال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، تطورات كبيرة خلال الساعات الماضية بعد دخول الغريم التقليدي للبارسا، فريق ريال مدريدالعملاق الإسباني على خطى المفاوضات مع اللاعب بدوره.

وفجرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية الأربعاء الماضي، مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن أن ريال مدريد بدأ محادثات مع باريس سان جيرمان لضم اللاعب، كما قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن ريال مدريد عرض 120 مليون يورو، بالإضافة للاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش من أجل الفوز بخدمات نيمار.

وأوضحت تقارير على مدار الساعات الماضية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد اتصل باللاعب عارضا عليه عقدا لمدة خمسة مواسم، مع الحصول على نفس راتبه في باريس سان جيرمان، والبالغ نحو 33 مليون يورو.

وانضم نيمار إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان يربطه بنادي برشلونة.

وأكدت صحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية الشهيرة اليوم الخميس، أن ريال مدريد في محادثات متقدمة مع باريس سان جيرمان من أجل نيمار، موضحة أن هذه المفاوضات تتسارع وتيرتها الأن وستكون هناك اجتماعات جديدة في الأيام المقبلة بين إدارة ريال مدريد ونظيرتها في النادي الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد رأى أن نيمار هو جوهرة ثمينة ممتازة في سوق الانتقالات الصيفية في الفترة الحالية، بعد تعقّد المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وثقة مسؤولي الريال في أن الفتى البرازيلي يرغب في مغادرة باريس، ويدعم موقف ريال مدريد ثقة الإدارة في العلاقة القوية التي تربط بين فلورينتينو بيريز والقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان.

وبخصوص الصفقة، فجّرت «جلوبو سبورت» مفاجأة بالكشف عن لاعبين يريد ريال مدريد أن يكونا جزءًا من عرضه لباريس للحصول على خدمات اللاعب، وهما الجناح الويلزي جاريث بيل، في ظل عدم رغبة زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد في وجوده، كما أن الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس، قد يكون جزءًا من الصفقة بدوره، في ظل عدم حاجة الفريق لجهوده في وجود كورتوا، والحارس الأوكراني أندريه لونين، العائد للنادي بعد إعارة الموسم الماضي في ليجانيس.

يذكر أن نيمار (27 عاما)، بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق سانتوس حتى 2013 عندما انتقل إلى برشلونة وشكل ثلاثيا ضاربا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز، عرف بمثلث «أم إس أن»، كما حمل ألوان البرازيل في 97 مباراة دولية سجل فيها 60 هدفا.