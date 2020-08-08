برشلونة يتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك نابولي

تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نابولي الإيطالي بنتيجة 1/3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الكامب نو لحساب الدور الـ16 من البطولة.

وسجل كليمونت لينجليت مدافع البرسا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10، وعزز الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم لفريقه وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 46 سجل الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 46 من ضربة جزاء، فيما سجل هدف نابولي الوحيد لورنزو إنسيني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لليونيل ميسي بعد اللجوء إلى تقنية الـ«VAR» في الدقيقة 30 بعد أن لمست الكرة يد ميسي.

بهذه النتيجة، تأهل برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم الجمعة المقبلة بالدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد أن كرر الفريق الألماني فوزه على تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب.