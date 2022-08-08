تسجيل 324 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 324 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 259 في هينان.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 483 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الأحد.

وقالت اللجنة إن 119 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 223 ألفا و 770 حالة.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.