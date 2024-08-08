رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر صرف مرن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر صرف مرن، مستشهدًا بالزيادات التي شهدها سعر الصرف الاثنين الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، مساء الخميس، أن الحكومة حريصة على الإدارة بطريقة تؤمن الاقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن «الأموال الساخنة التي خرجت من مصر، خرجت بالسعر الرسمي، بعيدًا عن استقرار مصادر العملة الأجنبية داخل مصر وعلى رأسها احتياطات البنك المركزي».

ونفى الشائعات المتداولة بشان حدوث ارتفاعات كبيرة في سعر الصرف، محذرًا من أن البعض يسعى لإثارة الشائعات للاستفادة من الأزمة الاقتصادية.