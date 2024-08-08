وزير خارجية لبنان: التصعيد الإسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة بايدن

تلقى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اتصالا هاتفيا اليوم من نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، تم خلاله مناقشة آخر الجهود والمساعي القائمة؛ لتجنيب المنطقة الدخول في حرب شاملة، جراء تصعيد إسرائيل الخطير في لبنان وإيران، وعدوانها المستمر على لبنان وغزة.

وأكد بو حبيب، خلال الاتصال، أن «التصعيد الإسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تبناها مجلس الأمن في قراره رقم 2735».

وندد بـ«تعمّد إسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية»، وذلك وفقًا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

بدوره شدد وزير خارجية النروج على أن «بلاده تسعى، مع كل الأطراف المعنية، لخفض التصعيد ومنع انفلات الأمور».

وأشار إلى أن «الحرص على مصلحة الفلسطينيين وعلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة يقتضي تجنب إشعال حرب في المنطقة».

كما أكد أن «النرويج، التي تولي اهتماما كبيرا بلبنان، لا ترغب في أن يكون ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة».



