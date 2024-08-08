الشرطة الإسرائيلية تقرر منع خطيب المسجد الأقصى من دخوله لمدة 6 أشهر

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن حمزة قطينة، محامي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قوله إن الشرطة الإسرائيلية قررت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحاته لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، مساء الجمعة، صبري، وهو رئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في ضربة نسبت إلى إسرائيل.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة الشرطة الإسرائيلية وجنود الاحتلال يحيطون بخطيب المسجد الأقصى أمام منزله في حي الصوانة بالقدس، بينما يتكئ على عصاه متوجها إلى مركبة الشرطة.

في وقت سابق، قال محامي الشيخ عكرمة إنه اعتقل بعد محاصرة منزله في حي الصوانة بالقدس من قبل قوات الاحتلال، مضيفا أن اعتقاله جاء "خلال جلسة مناقشة قرار سحب إقامته".