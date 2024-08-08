قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعض الأشخاص استفادوا بأرباح كبيرة خلال أزمة الدولار وظهور السوق الموازي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، مساء الخميس: «نؤكد أن الوضع مستقر تمامًا، الاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة وموجودة، ومحدش طلب أي مبالغ لمستلزمات إنتاج واحتياجات والدولة وقفت أو تأخرت».

واستشهد بزيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية، وكذلك زيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 66%، مضيفًا: «الموارد من العملة الأجنبية موجودة، وهناك تنسيق يومي مع محافظ البنك المركزي لضمان استقرار الأوضاع».

وناشد المواطنين عدم الانجراف وراء الشائعات، محذرًا من أن «هناك شبكات من المصالح الشخصية التي ترغب في تحقيق مكاسب بعيدا عن مصلحة البلد».